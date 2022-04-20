ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlatılan gıda yardım paketlerinin dağıtımı devam ediyor

OSMANİYE (Bültenler) - Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine bizzat belediye personellerince teslim ediliyor.

Rahmet ve bereket ayında Osmaniye Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa merhem olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Kadir Kara, "Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulunuyoruz. İmkan ve kaynaklar ölçüsünde 8 araç ve 20 kişilik ekibimizle tüm mahallelerimizde bulunan yardıma muhtaç hemşerilerimize erzak kolilerini evlerine kadar ulaştırıyoruz. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın manevi hazzını hamd olsun her sene olduğu gibi bu ramazan ayında da yaşıyoruz. Mübarek ramazan ayının Osmaniyeli hemşerilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." İfadelerini kullandı.

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