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İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
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Espiye İlçesi ve çevresindeki köylerden oluşan dernek, 350 öğrenciye kırtasiye seti ulaştırdı. Dernek Başkanı, yardımların devam edeceğini belirtti.

Merkezi İstanbul'da bulunan Espiye İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Kemal Küçükaydın, gazetecilere, ilçede 4 okulda toplam 350 öğrenciye kırtasiye seti yardımı ulaştırıldığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde de Espiye'de yaklaşık 200 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımda bulunduklarını ifade eden Küçükaydın, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Küçükaydın, bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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