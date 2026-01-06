Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı burs tutarlarını artırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan burs tutarlarını artırdı. 2026 Ocak itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrenciye verilen burs 1250 liradan 1750 liraya, yükseköğrenimde eğitim gören 10 bin öğrenciye sağlanan burs ise 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan geri ödemesiz burs tutarları artırıldı.

VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, bu kapsamda 2026 Ocak ayı itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrenciye verilen burs desteği 1250 liradan 1750 liraya yükseltildi.

Yükseköğrenimde eğitim gören 10 bin öğrenciye sağlanan burs desteği ise 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

