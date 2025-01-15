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İhtiyaç Sahibi Hanelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

İhtiyaç Sahibi Hanelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de
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İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

Miktar ve sevkiyat

Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen hane başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayıları esas alınarak belirlenecek. İl/İlçe bazında hane başı kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek. Vakıfların yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkili olacak.

Yardımdan faydalanacak haneler 3294 sayılı Kanun uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak. Vakıfların yıl içinde hane sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili olacak.

Dağıtımı yapılan kömür muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Dağıtımı yapılan kömürün amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il/ilçe bazlı hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla bu karar hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak. 2025 yılında bu karar kapsamında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, TKİ ve TTK tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak.

Görevlendirme

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından CIF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktalarına gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKI ve TTK sorumluluğunda nakledilecek.

Vakıflar, TKİ'nin ve TTK'nın sevkiyat programına uyarak bu konuda gerekli tedbirleri alacak. Belirli bir gerekçe ile dağıtım takvimine uyulamaması durumunda vakıfların talepleri TKİ'nin ve TTK'nın imkanları dahilinde hazırlayacağı yeni sevkiyat programına göre karşılanacak.

TCDD Taşımacılık kömürlerin eksiksiz, zamanında ve en uygun maliyetle teslim edilmesi için gerekli önlemleri alacak.

Organizasyon ve denetim

Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından yapılacak. Vakıflar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilecek.

Vergi, harç ve faturalandırma

Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar hanenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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