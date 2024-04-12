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İhsaniye'deki Frig Vadisi Bayram Tatilinde Yerli Turistlerin Tercihi Oldu

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki gözde turizm merkezi tarihi Frig Vadisi, Ramazan Bayramı'nı da içine alan tatil döneminde yerli turistlerin uğrak noktası oldu.

Bayram günlerinde Ayazini köyü ile Emre Gölü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahında Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen yerli turistlerin araçları yoğunluk oluşturdu.

Turistler, bölgedeki 3 bin yıllık Frigya medeniyetinden kalma kaya yerleşimleri, anıt abideler, mağaralar ve mezar odalarını gezerken Ayazini köyü ile Emre Gölü etrafındaki kafe ve restoranlarda keyifli vakit geçirdi.

Frigya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yunus Yılmaz, AA muhabirine, bayram dolayısıyla bölgede yerli turist potansiyelinin artış gösterdiğini söyledi.

Turistlerin bölgedeki esnaf tarafından iyi ağırlandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Frigya'daki tarihi mekanlarımız muhteşem. Zaten, Frig Vadisi'nin turizm hareketliliği her geçen yıl artıyor. Mağaralarımız, kaya yerleşimlerimiz ve şapellerimiz çok ilgi çekiyor. Bayram günlerimiz çok yoğun geçti. İnşallah, yeni sezondaki günlerimiz de hep böyle olur. "

"Esnaf, turizm hareketliliğinden memnun"

Ayazini köyü esnafından Murat Acar da bölgede beklediklerinin üzerinde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını ve çok memnun olduklarını ifade etti.

Esnaf Zeynep Karakol da Ramazan Bayramı'nda Afyonkarahisar ile çevre illerden çok sayıda yerli turistin gezmek ve vakit geçirmek için Frigya'yı tercih ettiğini belirterek, "Şu anda buradaki yoğunluk çok güzel. Gece saatlerine kadar devam eden bir hareketlik söz konusu. Gayet memnunuz." dedi.

"Turistler hem gezdi hem de aktivitelere katıldı"

Denizli'den Frigya'yı gezmeye gelen Şeyma Kaan da ilk defa geldiği bölgenin Ramazan Bayramı dolayısıyla çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

Kaan, "Frigya'da çok fazla etkinlik var. Ata biniyoruz, deve turu yapıyoruz. Emre Gölü kenarında vakit geçirdik. Tarihi mekanları ve mağaraları da gezdim, çok güzeldi." ifadesini kullandı.

İzmir'den gelen Ömer Karataş da ailece tarihi mekanlarla dolu Frigya'yı çok beğendiklerini ve herkese gezip görmeleri için tavsiyede bulundu.

Ziyaretçi Hakan Tek de ilk kez geldiği Frig Vadisi'nin muazzam olduğunu ve çok fazla aktive bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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