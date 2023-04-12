İhsangazi'ye kent meydanı yapılıyor

İhsangazi ilçe merkezine kent meydanı yapılıyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçedeki eski Kaymakamlık binası yıkılarak yerine park ve meydan yapıldığını belirtti.

Sağlık, amaçlarının ilçeye yeni bir kimlik kavuşturmak ve kent kültürü oluşturmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kent meydanını 23 Nisan'a yetiştirmek istediklerini anlatan Sağlık, "Meydanda Atatürk Büstü, iki adet süs havuzu var, park ve dinlenme bölümünün de olacağı meydan ilçenin çehresini değiştirecek." dedi.