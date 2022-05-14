İhsangazi'ye 5 bin metrekarelik mesire alanı yapılacak - Haberler

İhsangazi Belediyesi tarafından 5 bin metrekarelik mesire alanı yapılacağı bildirildi.

İhsangazi Haracoğlu türbesi yanındaki 5 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede çocuk oyun alanları, spor alanı, barbeküler, kameriyeler ve göl bulunacak.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, mesire alanının yanı sıra yöresel ürünlerin satıldığı bir mekan da yapılacağını belirterek, "Bu mekanda da belediyeden bir görevli bulunacak. Siyez değirmenimizle nostaljik bir görüntü eşliğinde hem inanç turizmi noktasında hem de mesire alanı konusunda cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Sağlık, ilçe merkezinden mesire alanına kadar bisiklet yolu da yapılacağını kaydetti.

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