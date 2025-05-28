İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisini Açtı
İhsangazi Halk Eğitim Merkezi, hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisini düzenledi. Sergide kursiyerlerin el işi ürünleri ve geleneksel el nakışları sergilendi.
Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında İhsangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç'ın açılış kurdelasını kestiği sergi İhsangazi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.
Kursiyerlerin yıl boyu çalışmalarının yer aldığı sergide elişi ürünleri, geleneksel el nakışları, ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel