İhsangazi Çayı'nın kenarlarının tahkimatı yapılıyor - Haberler

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İhsangazi Çayı'nın kenarlarının tahkimatı yapılıyor

AA - Vural Akkirpi - Güncel
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İhsangazi Çayı'nın kenarlarının tahkimatı yapılıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinden geçen İhsangazi Çayı'nın kenarlarına taş tahkimat yapılıyor.

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinden geçen İhsangazi Çayı'nın kenarlarına taş tahkimat yapılıyor.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, gazetecilere, ilçe merkezinden su değirmeninin olduğu bölgeye kadar çayda taş tahkimatı yapımının başladığını söyledi.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 kilometrelik kısımda tahkimat yapılacağını belirten Sağlık, "Burada projesi kabul edilmiş bir bisiklet yolu projemiz var. Tahkimat çalışması bittiği anda yine ilçe merkezinden mesire alanına kadar ışıklandırılmış yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu beraberinde hizmete sunmuş olacağız." dedi.

AA / Vural Akkirpi - Güncel

Hayati Sağlık, Kastamonu, İhsangazi, su, Güncel, Haberler

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