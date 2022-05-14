İhsangazi Çayı'nın kenarlarının tahkimatı yapılıyor - Haberler

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinden geçen İhsangazi Çayı'nın kenarlarına taş tahkimat yapılıyor.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, gazetecilere, ilçe merkezinden su değirmeninin olduğu bölgeye kadar çayda taş tahkimatı yapımının başladığını söyledi.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 kilometrelik kısımda tahkimat yapılacağını belirten Sağlık, "Burada projesi kabul edilmiş bir bisiklet yolu projemiz var. Tahkimat çalışması bittiği anda yine ilçe merkezinden mesire alanına kadar ışıklandırılmış yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu beraberinde hizmete sunmuş olacağız." dedi.