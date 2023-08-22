Ankara'da düzenlenen ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'En Objektif Haber Ajansı' ödülü verildi. İHA muhabiri Mevlüt İşli ise 'En İyi Çıkış Yapan Diplomasi Muhabiri' seçildi.

İhlas Haber Ajansı'na iki ödül

İHA muhabiri en iyi çıkış yapan diplomasi muhabiri seçildi

ANKARA - Ankara'da düzenlenen "İş dünyasının en iyileri Ankara'da Buluşuyor" ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na "En Objektif Haber Ajansı", İHA muhabiri Mevlüt İşli'ye ise "En İyi Çıkış Yapan Diplomasi Muhabiri" ödülü verildi.

İhlas Haber Ajansı'na Global Business World Awards Ankara tarafından iki ödül verildi. Ödül töreni Gölbaşı'nda düzenlendi. Törene çok sayıda iş insanı, sanatçı ve basın mensupları katıldı. Programda İhlas Haber Ajansı'na "En Objektif Haber Ajansı", İHA muhabiri Mevlüt İşli'ye de "En İyi Çıkış Yapan Diplomasi Muhabiri" ödülü verildi. "En Objektif Haber Ajansı" ödülünü, İhlas Haber Ajansı'nı temsilen İHA Ekonomi Muhabiri Mustafa Cenik aldı.

"En İyi Çıkış Yapan Diplomasi Muhabiri" ödülünü alan Mevlüt İşli, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.