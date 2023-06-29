İHH, vekaleti alınan kurbanlıkların Azerbaycan'da kesimini yaptı

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaleti alınan kurbanlıkların Azerbaycan'da kesimini yaptırarak, etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla Gence'de kesilen büyükbaş hayvanlar, Dağlık Karabağ Savaşı'nda şehit olanların aileleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendi ve ilçelere gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, vekaleti alınan kurbanlıkların Azerbaycan'da kesimini yaptırarak, etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkenin büyük şehirlerinden Gence'de İHH gönüllüleri, bağışçıların hisseleriyle alınan büyükbaş hayvanların kesimini yaptı.

Gönüllüler ve köylülerin yardımıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzerine parçalara ayrıldı. Kurban etleri, 2020'deki 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nda şehit olanların aileleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere araçlara yüklendi.

Görevliler ve gönüllü İHH ekipleri, hazırladıkları paketleri Gence merkez ile Goranboy, Göygöl, Yevlah, Tovuz ve Ağstafa ilçelerinde dağıttı.