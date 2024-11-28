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İHH ve Bosnalı kurumlar Suriyeli depremzedeleri unutmadı

İHH ve Bosnalı kurumlar Suriyeli depremzedeleri unutmadı
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet MDD Bosna kurumları ile Suriye'de cami inşa etti, 42 evi depremzedelere teslim etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet MDD Bosna kurumları ile Suriye'de cami inşa etti, 42 evi depremzedelere teslim etti.

Bosnalı kuruluşlar ile İhh, Suriye'nin Halep iline bağlı Soran beldesinde 'Bosna Şehitleri Cami'si ile İdlib ilinde 42 ev inşa etti.

6 Şubat 2023'teki depremi Suriye'nin kuzeyindeki Soran ve Cinderes beldelerinde yıkıma neden olmuştu. Yıkılan mescit yerine yeni cami ve evler inşa edildi.

Soran'daki Bosna Şehitleri Cami'nin açılış konuşmasını yapan Bosna Hersek Diyaneti Sosyal İşler Direktörü İbrahim Malanovic, "Bosna Diyaneti olarak bu mübarek günde hayırlı bir açılış daha gerçekleştiriyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin acılarını dindirmek için her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz." dedi.

Merhamet Kurumu Başkanı Kenan Vrbanjac ise "Camimizin isminden de anlaşılacağı üzere hem Bosnalı şehitlerimizin hem Suriyeli şehit kardeşlerimizin hatıraları unutulmayacak. Emek veren İHH ve tüm kardeşlerime teşekkür ederim." diye konuştu.

Dualarla ve kurban kesimi ile açılışı yapılan Cami'de 400 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Depremzedeler yeni evlerine kavuştu

İdlib'in Tel Adi bölgesinde çadırlarda yaşayan depremzede 42 aileye yeni evleri teslim edildi.

Bosna Evleri Yerleşkesinin açılışında konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yavuz Dede, "Yaklaşık 30 sene önce bizler Suriye olsun başka ülke olsun Müslümanların emanetlerini Bosna halkına götürmüştük. Bugün ise Bosna halkı Suriye halkına yardım gönderiyor. Bosna halkına teşekkür ederim. Bizler Suriye halkının acıları bitene kadar yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışlara bölgenin ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.????

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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