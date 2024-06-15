İHH, Suriyeli yetimlere bayramlık kıyafet dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep illerinde yaşayan 16 bin 400 yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlerin yüzlerini Kurban Bayramı'nda güldürmek istediklerini söyledi.

Tosun, hayırseverlerin desteğiyle alınan kıyafetlerin Kurban Bayramı öncesi yetimlere hediye edildiğini belirterek, "Suriye'de yaşayan yetimlerimizi bu bayramda da sevindirmek istedik. Yetimlerimizin bayramı yeni kıyafetlerle geçirebilmeleri için İdlib, Afrin, Azez ve çevre bölgelerinde bulunan ücretsiz giyim mağazalarımızı tam kapasite çalıştırdık." dedi.

Tosun, "Bu Kurban Bayramı vesilesiyle 16 bin 400 yetim çocuğumuza bayramlık yeni kıyafetler hediye etmiş olduk." ifadesini kullandı.

Yetim çocukların vakfa ait ücretsiz giyim mağazalarında kendilerine uygun gördükleri kıyafetleri seçebildiğini anlatan Tosun, "Suriye içerisinde kurduğumuz giyim mağazaları sayesinde yetimlerimiz, giymek istedikleri kıyafetleri kendileri seçip ücretsiz alabiliyor. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.???????