İHH, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yetimler için şenlik düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHH, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yetimler için şenlik düzenledi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bulunan kamplarda yaşayan yetim çocuklar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının düzenlediği şenlikte eğlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bulunan kamplarda yaşayan yetim çocuklar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının düzenlediği şenlikte eğlendi.

Alanya İHH İnsani Yardım Derneği, yetim dayanışma günleri kapsamında "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla Azez'de yaşayan 1300 yetim çocuk için etkinlik gerçekleştirdi.

Şenlikte, atlı karınca, gondol, ahtapot, dönme dolap ve şişme oyun alanlarında eğlenen yetim çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, dondurma ve yemek ikram edildi.

Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Çocuk olduklarını hatırlatmak istedik"

Alanya İHH Başkanı Adan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'deki iç savaşta yetim kalan binlerce çocuk gülmeyi unutmuş durumda. Bizler de hayırseverlerimizin destekleriyle yetim dayanışma günleri kapsamında Azez'de bir şenlik düzenledik. Çocukların çocuk olduklarını hatırlatmak istedik." dedi.

Yavuz, yetim çocuklara yardımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Bir günlüğüne de olsa çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek bizlere de nasip oldu. Ayrıca şunu unutmamalıyız, önemli olan neye sahip olduğunuz değildir, önemli olan elinizdekileri kimlerle paylaştığınızdır. Bizler de elimizden geleni buradaki kardeşlerimizle paylaşıyoruz." diye konuştu.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title