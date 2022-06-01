İHH, Suriye'nin kuzeyinde briket evler çevresine cami inşa etti - Haberler

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İHH, Suriye'nin kuzeyinde briket evler çevresine cami inşa etti

AA - Ethem Emre Özcan - Güncel
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İHH, Suriye'nin kuzeyinde briket evler çevresine cami inşa etti

Suriye'nin kuzeyinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı Azez ilçesinin güneyindeki Akterin beldesinde bulunan briket evler çevresine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan cami ibadete açıldı.

Suriye'nin kuzeyinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı Azez ilçesinin güneyindeki Akterin beldesinde bulunan briket evler çevresine İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan cami ibadete açıldı.

Suriye'nin birçok noktasında insani yardım çalışmaları yürüten İHH, Türkiye- Suriye sınırında terörden temizlenen bölgelerde Müslümanlar için cami ve medrese inşa etmeyi sürdürüyor.

Vakfın Akterin beldesinde hayırseverlerin yardımıyla üstlendiği Cihangir Camisi'nin açılış töreninde dualar okundu, kurban ve kurdele kesildi.

Beldedeki briket evler çevresine yapılan cami açılışına bölge halkının ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Ethem Emre Özcan - Güncel

Türkiye Suriye Cami İHH Güncel Haberler

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