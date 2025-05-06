İHH, Suriye'nin Kuneytra İlindeki 700 Aileye Gıda Yardımı Ulaşttırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra ilinde yaşayan ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

İhh Suriye Ofisi Sorumlusu Yusuf Bekkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak Suriye'nin Kuneytra bölgesinde gıda kolisi dağıtımına başladıklarını söyledi.

Bekkur, "Gıda kolisi dağıtımı hem yetim ailelere hem engelli ailelere hem de muhtaç ailelere yapılıyor. Yardımseverlerden Allah razı olsun." dedi.

Dağıtılan gıda kolilerinde sıvı yağ, kuru bakliyat, şeker, salça ve kahvaltılık ürünlerin yer aldığını belirten Bekkur, yardım çalışmalarının süreceğini kaydetti.

İnsanlar yoksul ve yardıma muhtaç

Yardımlardan faydalanan bölge sakinlerinden Muhammed El-Abdullah, İHH'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

"İHH Vakfına, yoksul vatandaşlara yardım sağladığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah, halkımıza daha fazla yardım sağlamaya devam ederler çünkü insanlar gerçekten çok fakir ve büyük bir ihtiyaç içerisindeler. Bir kez daha İHH'ye gönülden teşekkür ediyoruz."

Sosyal Hizmetler Müdürü: "İhtiyaç büyük, destek sürmeli"

Kuneytra Sosyal İşler ve Çalışma Müdürü Maysa Acununi de yapılan yardımların bölge için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Acununi, "İHH'ye, Kuneytra ilinin El-Kum bölgesinde dul kadınlara, yetimlere, engellilere, kronik hastalara yönelik gıda yardımları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ayrıca bölgenin ekonomik altyapıdan yoksun olduğunu vurgulayan Acununi, "Bu ilde fabrika, sanayi tesisi, tüccar ve şirketlerin olmaması nedeniyle büyük bir ihtiyaç söz konusu. Bu nedenle bu tür yardımların süreklilik arz etmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.