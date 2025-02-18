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İHH, Suriye'deki Ailelere 575 Bin Ekmek Dağıttı

İHH, Suriye'deki Ailelere 575 Bin Ekmek Dağıttı
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı'nda yaşayan ailelere son bir ayda 575 bin adet ekmek dağıtarak insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Lazkiye şehri kırsalında Türkmen Dağı'ndaki köylerde yaşayan ailelere, son bir ayda 575 bin ekmek dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye içerisindeki yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Lazkiye'nin Türkmen Dağı'nda yaşayan aileleri de bu süreçte yalnız bırakmadıklarını ifade eden Tosun, "Bölgedeki bir fırına un desteği sağlayarak günlük 20 bin adet Suriye ekmeği üretip ailelere ulaştırıyoruz. Son bir ayda sadece Türkmen Dağı'nda 575 bin adet ekmek dağıttık." dedi.

İHH, 2011'den bu yana Suriye'de insani yardım, insani diplomasi ve insan hakları alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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