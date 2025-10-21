İHH, Sudan'daki İhtiyaç Sahibine Yardımlarını Sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın yaşandığı Sudan'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sudan'daki iç savaş nedeniyle 20 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi veren siviller, özellikle gıda, temiz su, hijyen malzemeleri sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşıyor.

Savaşın başladığı günden bu yana bölgeye yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İHH, bugüne kadar toplamda 333 konteyner insani yardım malzemesini Sudan'a ulaştırdı. Ulaştırılan yardımlardan 4 milyon 645 bin 535 kişi faydalandı.

İHH'nın Port Sudan'da bulunan mülteci kampında gerçekleştirdiği gıda kolisi dağıtımına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.

Büyükelçi Yıldız, "Kampta, Darfur başta olmak üzere Sudan'daki savaştan etkilenen birçok bölgeden göç etmek zorunda kalan insanlar bulunuyor. İHH, her zamanki gibi titiz bir çalışmayla yardım malzemelerini farklı kamplara ulaştırmaya devam ediyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Türk halkı, bu insanlık trajedisi sona erene kadar Sudan'ı yalnız bırakmayacak." ifadelerini kullandı.