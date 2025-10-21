Haberler

İHH, Sudan'daki İhtiyaç Sahibine Yardımlarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, Nisan 2023'ten bu yana devam eden Sudan iç savaşında 333 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırarak 4,6 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın yaşandığı Sudan'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sudan'daki iç savaş nedeniyle 20 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi veren siviller, özellikle gıda, temiz su, hijyen malzemeleri sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşıyor.

Savaşın başladığı günden bu yana bölgeye yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İHH, bugüne kadar toplamda 333 konteyner insani yardım malzemesini Sudan'a ulaştırdı. Ulaştırılan yardımlardan 4 milyon 645 bin 535 kişi faydalandı.

İHH'nın Port Sudan'da bulunan mülteci kampında gerçekleştirdiği gıda kolisi dağıtımına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.

Büyükelçi Yıldız, "Kampta, Darfur başta olmak üzere Sudan'daki savaştan etkilenen birçok bölgeden göç etmek zorunda kalan insanlar bulunuyor. İHH, her zamanki gibi titiz bir çalışmayla yardım malzemelerini farklı kamplara ulaştırmaya devam ediyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Türk halkı, bu insanlık trajedisi sona erene kadar Sudan'ı yalnız bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.