İHH, Sudan'da yardım çalışmaları başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaların ardından bu ülkede acil yardım çalışmalarına başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaların ardından bu ülkede acil yardım çalışmalarına başladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, çatışmaların, özellikle başkent Hartum ile çevresinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olduğu, ülkede, ulaşım maliyetleri hızla artarken, insanların çatışmalardan etkilenen bölgeleri terk etmesinin de giderek zorlaştığı belirtildi.

Yaşanan iç karışıklığın, özellikle bazı kentlerde yoğun şekilde gıda, içme suyu ve barınma ihtiyacının bulunduğu Sudan'daki ihtiyaçları daha da artırdığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda vakfın acil yardım çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında sivillere sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımları yapıldığı, gıda yardımlarının yanı sıra hastanelere ilaç desteği verilmesinin de planlandığı aktarıldı. ???????