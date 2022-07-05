İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak - Haberler

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İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak

AA - Elif Küçük - Güncel
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İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sudan'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, bayramda kesilmek üzere 700 kurbanlık hayvan satın aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sudan'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, bayramda kesilmek üzere 700 kurbanlık hayvan satın aldı.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, vekaletini aldığı kurbanları bayramda Türkiye dahil 60 ülkede yetimler ile ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, bayramda çalışma gerçekleştireceği ülkelerde bayramlık elbise dağıtımlarına başlarken, kurbanlık alımlarını da büyük ölçüde tamamladı.

Bu kapsamda İHH, Sudan'ın başkenti Hartum'da 394, Kuzey Kordofan'da da 106 çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

Ayrıca, bayramda kesilmek üzere Sudan'da 600 büyükbaş, 100 de küçükbaş hayvan satın alan vakıf, kurbanlık paylarını 14 bin 700 aileye dağıtmayı hedefliyor.

Dağıtımlar, Hartum, Güney Darfur, Batı Darfur, Kuzey Kordofan ve El Gadarif Beyaz Nil bölgesinde yapılacak. ???????

AA / Elif Küçük - Güncel

Kurban Bayramı Türkiye Sudan İHH Güncel Haberler

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