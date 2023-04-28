İHH, SUDAN'A YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

İhh, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri yaşanan çatışmaların ardından ülkede acil yardım çalışmaları başlattığını açıkladı.

İhh'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Devam eden çatışmalar sonucunda tahmini verilere göre 500'e yakın kişi hayatını kaybetti. 4 bin kişi yaralandı ve yüz binlerce kişi de farklı noktalara göç etmek zorunda kaldı. Devam eden çatışmalar, özellikle başkent Hartum ve çevresinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşmasına sebep oldu. Ülkede, ulaşım maliyetleri hızla artarken, insanların çatışmalardan etkilenen bölgeleri terk etmesi de giderek zorlaşıyor.

Yaşanan iç karışıklık, özellikle bazı kentlerde yoğun bir şekilde gıda, içme suyu ve barınma ihtiyacının bulunduğu Sudan'daki ihtiyaçları daha da artırdı. Son raporlara göre 46 milyon nüfuslu ülkede 15 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yaşanan son olaylardan sonra Sudan içinde farklı noktalara göç edenlerin sayısı 3,7 milyon kişiye ulaştı. Yine on binlerce Sudanlı da sınır ülkeleri Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya'ya göç etti.

Çalışmaların ilk etabında; sivillere sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımları yapıldı. İlerleyen günlerde gıda yardımlarının yanı sıra hastanelere ilaç desteği verilmesi de planlanıyor. Sudan'daki çatışmalar sürerken, temel insani ihtiyaçların karşılanması için uluslararası toplumun daha fazla yardım sağlaması gerekiyor?