Haberler

İHH, Sudan'a 333 Konteyner Yardım Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki iç savaş nedeniyle zor durumda olan sivillere Nisan 2023'ten beri toplam 333 konteyner yardım gönderdi. Savaş nedeniyle sağlık altyapısının yıkılmasının ardından, salgın hastalıklar artarken, Vakıf bölge halkına gıda, su ve sağlık hizmetleri ulaştırmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın yaşandığı Sudan'a Nisan 2023'ten beri toplam 333 konteyner yardım gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sudan'da, savaş nedeniyle ülke genelinde sağlık altyapısının yüzde 80'inin kullanılamaz hale gelmesi sonucu salgın hastalıklar artıyor.

Ülkede şimdiye kadar 15 binden fazla kolera vakası tespit edilirken, 400 kişi de hayatını kaybetti. Temel ihtiyaçlardan yoksun yaşam mücadelesi veren siviller, özellikle gıda, temiz su, hijyen malzemeleri, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi zorluk yaşıyor.

İHH, savaşın başladığı günden bu yana bölgeye yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda 260 konteynerlik yardım malzemesini 2 "İyilik Gemisi" ile ülkeye gönderen Vakıf, böylece bugüne kadar toplamda 333 konteyner yardımı Sudan'a ulaştırmış oldu.

Bölge halkına sıcak yemek, gıda, temiz su, hijyen malzemeleri ve sağlık alanında yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.