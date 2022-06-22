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İHH, Somali'de iki yeni cami inşa etti

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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İHH, Somali'de iki yeni cami inşa etti

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Somali'nin Mogadişu ve Beydava şehirlerinde iki caminin yapımı tamamladı.

İhh İnsani Yardım Vakfı tarafından Somali'nin Mogadişu ve Beydava şehirlerinde iki caminin yapımı tamamladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH dünyanın dört bir yanında yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanı sıra inşa ettiği kalıcı eserlerle de mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede, Soyak Başaran Cami Projesi kapsamında Mogadişu şehrinin Wadajir bölgesinde ve Beydava'nın Hanane-2 Mahallesi'nde iki cami inşa edildi.

Hayırseverlerin destekleriyle yapılan iki cami ile İHH'nın bugüne kadar Somali'de açtığı cami ve mescit sayısı 10'a ulaştı.

Aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyor

Mogadişu'da aynı anda 250 kişinin ibadet edebileceği büyüklükte yapılan ve içinde Kur'an kursu da bulunan camide, her dönem 50 çocuğun eğitim alması planlanıyor.

Beydava şehrinin Hanane-2 Mahallesi'nde toplam 400 metrekare alana inşa edilen camide açılan Kur'an kursunda ise her yıl 200 öğrencinin eğitim alması hedefleniyor.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Mogadişu Somali Cami İHH Güncel Haberler

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