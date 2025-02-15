Samsun'da Yetim Dayanışma Gecesi Düzenlendi

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle "Yetim Dayanışma Gecesi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda "Yetim Gülsün Diye" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yetim sponsorluk programı tanıtıldı.

Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, burada yaptığı konuşmada, İHH'nın 43 ülkede 140 bine yakın yetimi sponsorlar vasıtasıyla düzenli olarak desteklediğini söyledi.

Aylık 800 liralık bağışla sponsorların bir yetimin gönlüne dokunabileceğini vurgulayan Yeşil, "Samsun İHH olarak yapmış olduğumuz çok güzel çalışmalarımız var ama onların içinde en hayırlı çalışma olduğuna inanıyorum. Bütün sponsor olan kardeşlerime ve yetimler için bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dünyanın neresinde bir yetim varsa onlara dokunmak için çalışma yürüttüklerini belirten Yeşil, "Dünyanın bir köşesinde bir yetimin gülümsemesinden, bir yetimin mutlu olmasından ve o mutluluğa şahit olmaktan daha güzel başka bir şey bilmiyorum. Değerli sponsorlarımız, bağışçılarımız, destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Yeşil, dünyadaki mazlumların sayısı artsa bile bağışçıların bütün garibanlara destek ve derman olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte video gösteriminin ardından yetim destekçileri tarafından sponsorluğun önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Program sonunda katılımcılar, kurulan stantlarda yetimler yararına yardımda bulundu.