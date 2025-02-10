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İHH, Ramazan'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırmayı Hedefliyor

İHH, Ramazan'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırmayı Hedefliyor
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İnsani Yardım Vakfı, bu Ramazan'da Türkiye dahil 67 ülkede 4 milyon kişiye yardım ulaştıracak. Türkiye'de 50 bin aileye kumanya, 20 bin aileye gıda kartı dağıtılacak. Yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine 50 bin gıda kumanyası verilecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayında Türkiye dahil 67 ülkede 4 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, Afrika, Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika'da bulunan 67 ülkede yardım çalışması yürütüleceği, iftariyelik ikramları, kumanya ve gıda kartı dağıtımlarının gerçekleştireceği belirtildi.

Vakıf bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin aileye kumanya ve kumanya kartı ulaştırmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda Türkiye genelinde 20 bin aileye gıda kartı dağıtmayı hedefleyen vakıf, yurt dışı çalışmaları kapsamında da ihtiyaç sahibi ailelere 50 bin gıda kumanyası ulaştırmayı planlıyor.

Vakıf, 1100 lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin içeriğini, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak oluşturuyor.

Türkiye'de dağıtılacak kumanya paketlerinin içerisinde toz şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçeği yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un ve zeytin yer alacak.

Bağışçılar, 2025 yılı ramazan ayı için 180 lira olarak belirlenen bir kişinin iftarlık bedelini karşılayarak yardımda bulunabilecek.

Vakıf, 15 ülkede ise yetimler için bayramlık elbise çalışması gerçekleştirecek.

Bu yıl yapılacak yardımlarla 4 milyon kişiye yardım ulaştırılması bekleniyor.

Vakfın 2024 ramazan ayı çalışmaları

Bağışçıların destekleriyle 2024 yılı ramazan ayında yaptığı çalışmalarla 4 milyon 290 bin kişiye ulaşan vakıf, 250 bin 200 gıda kumanyası dağıtarak 1 milyon 248 bin kişinin faydalanmasını sağladı.

Vakıf, 945 bin 677 kişilik iftar ve sahur yemeği ikramında bulundu, Gazze'de ise 2 milyon kişilik sıcak yemek dağıttı.

Bunun yanı sıra bağışçılardan gelen zekat, fitre ve fidyeyi 20 bin 912 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıran vakıf, 50 bin 310 yetime bayramlık elbise hediye etti.

Hayırseverler, "KUMANYA", "BAYRAMLIK" veya "IFTAR" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 30 lira katkıda bulunabiliyor.

Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler ise İhh'nin banka hesaplarından, internet sitesinden çevrim içi olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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