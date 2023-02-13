İHH: Ölü ve yaralı olarak 2 bin 147 kişiyi enkazdan çıkardık

İHH İnsani Yardım Vakfı deprem bölgelerinde 5 bin 453 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsüyle faaliyetlerde bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı deprem bölgelerinde 5 bin 453 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsüyle faaliyetlerde bulunuyor. İHH arama kurtarma ekipleri, ölü ve yaralı olarak 2 bin 147 kişiyi enkazdan çıkardıklarını açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

1 MİLYON 115 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK DAĞITIMI

İHH tarafından deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım çalışmaları şu şekilde:

"1 milyon 115 bin 721 adet sıcak yemek

"5 milyon 250 bin 427 adet ekmek

"511 adet yardım TIR'ı

"137 bin 79 adet battaniye

"1 milyon 250 bin 365 adet su

"50 bin 681 adet hijyen kiti

"203 bin 974 kıyafet

"10 bin 150 adet bebek maması

"61 bin 399 adet bebek bezi

"241 bin 738 adet gıda ve ikramlık

"24 bin 534 adet eşya."