İHH'nin Sumud ve Özgürlük filolarına destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Nöbetteyiz" adıyla gerçekleştirdiği oturma eylemi 6'ncı gününde devam ediyor.

İhh'nin öncülüğünde düzenlenen eyleme katılanlar, "Özgür Filistin", "Hemen şimdi ateşkes", "Bazen bir gemi bütün insanlığın umudunu taşır", "Gazze'de çocuk olmak" gibi yazıların yer aldığı pankartlarla meydanda oturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Oturma eylemine 6 gündür katılan İHH İstanbul Kadın Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının hem Gazze'deki insani krize dikkati çekmek hem de yardım gemilerine destek vermek olduğunu belirtti.

Yakaryılmaz, her gün Eminönü Meydanı'nda nöbette olduklarını kaydederek "Bugün nöbetin 6'ncı günündeyiz. Akşamları da beyler dahil, ailece nöbet tutuyoruz. Bu nöbetimiz, 2 yıldır süren bu soykırımı engellemek, Sumud gemilerini desteklemek ve insani yardımlara yönelik müdahalelere karşı bir tepki olarak başlatıldı." dedi.

Soykırımın ikinci yılına 7 Ekim itibarıyla girildiğini belirten Yakaryılmaz, "Bugün itibarıyla 20 bine yakın çocuk, 160 bine yakın insan şehit edildi. Mama dahil hiçbir yiyeceğe, temiz suya erişim yok. Göçe zorlanılıyor. Ciddi bir insani vahşet yaşanıyor ve dünya seyrediyor. Biz de insanlığın ortak vicdanına destek veriyoruz. Bu meydanları yağmur, çamur demeden dolduruyoruz." diye konuştu.

Katılımcılar, meydana kurulan "Filistin'e not bırak" yazılı duvarda da duygu ve düşüncelerini paylaşarak Filistin halkına notlarını yazdı.