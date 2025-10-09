Haberler

İHH'nın Nöbetteyiz Eylemi 8. Gününde Devam Ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde gerçekleştirilen 'Nöbetteyiz' oturma eylemi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto amacıyla sürerken, katılımcılar duygularını 'Filistin'e not bırak' duvarında paylaşıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Nöbetteyiz" adıyla gerçekleştirdiği oturma eylemi 8'inci gününde devam ediyor.

İHH'nin öncülüğünde düzenlenen eyleme katılanlar, "Özgür Filistin", "Hemen şimdi ateşkes", "Bazen bir gemi bütün insanlığın umudunu taşır", " Gazze'de çocuk olmak" gibi yazıların yer aldığı pankartlarla meydanda oturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.

Katılımcılar, meydana kurulan " Filistin'e not bırak" yazılı duvarda da duygu ve düşüncelerini paylaşarak Filistin halkına notlarını yazıyor.

Oturma eyleminin, Özgürlük Filosu Koalisyonu'yla Gazze'ye yardım götürürken uluslararası sularda alıkoyulan aktivistler özgür bırakılana kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
