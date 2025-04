İHH'nın düzenlediği "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar'da düzenlenen "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü başladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için düzenlenen yürüyüş için Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde çok sayıda kişi toplandı.

"Zalim İsrail Filistin'den defol", "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", "Özgürlük filosu yola çıksın", " Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti", "Yaşasın Filistin mücadelemiz" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atan kalabalık, Üsküdar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

"Mehmetçik Gazze'ye" ve "Stop the genocide in the Gaza" yazılı pankartlar açan katılımcılar, "Filistin'de 50.800 + kişi şehit oldu", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Ey İslam devletleri siyonist çeteyi durdurun" yazılı dövizler taşıyarak yürüyüşü devam ediyor.