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İHH'nın düzenlediği Diriliş Buluşmaları Filistin gündemiyle gerçekleşti

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İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Diriliş Buluşmaları'nın 9'uncusu Filistin gündemiyle yapıldı. Programda İsrail'in saldırılarına tepki gösterilerek, Filistin'e destek ifade edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Diriliş Buluşmaları"nın 9'uncusu Filistin gündemiyle yapıldı.

İhh'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda katılımcılar, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, Filistin'e desteklerini ifade etti.

Programın açılışında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, işgalci İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davayı hatırlatan Yıldırım, "Bu dava, Mandela'nın vasiyetidir. Mandela dedi ki 'Size vasiyetim, Filistin'in özgürleşmesi için elinizden geleni yapacaksınız.' Yeni gemilerle Ariş Limanı'nı geçeceğiz. Refah Sınır Kapısı açılacak. Hem karadan hem de denizden bu ambargolar kalkacak inşallah." ifadesini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistinli Müslümanlar olarak vatanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, İslam dünyası ülkelerinin "siyonist çetenin" Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yaptığı saldırılara karşı kararlı duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı ve ülkelerini işgale karşı savunduğunu belirterek, "Rabbimiz, zalimlerin sonuna, mazlumların kurtuluşuna şahit olabilmeyi bizlere nasip eylesin." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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