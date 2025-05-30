İHH Nevşehir Şubesi'nden İhtiyaç Sahipleri için Hayır Çarşısı
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın Nevşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi aileler için bir hayır çarşısı açtı. Açılışa Nevşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Elde edilecek gelir, ihtiyaç sahipleri ve yetim çocukların bayramlık ihtiyaçları için kullanılacak.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler yararına hayır çarşısı açıldı.
Borsa Kavşağı civarında kurulan çarşının açılışına, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.
Hayır çarşısında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi ailelerle yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel