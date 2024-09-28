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İHH, Lübnan'da İsrail Saldırılarına Karşı Acil Yardım Faaliyetlerine Başladı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarındaki Lübnan'da gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma yardımları sağlıyor. İlk günlerinde Beyrut, Sayda ve Şuf bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma alanlarında destek ulaştırıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır Lübnan'da insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, işgalci İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından acil yardım çalışmalarına başladı.

Vakıf çalışmalarının ilk gününde, Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırdı.

Çalışma kapsamında, Beyrut'ta bir okula sığınan 100 aileye gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtıldı. Ardından Sayda'da 450 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu. Şuf'ta ise 150 kişiye battaniye ve yatak dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, İklim el-Kharroub bölgesinde mutfak kurulum çalışmalarına da devam ediliyor. Birkaç gün içinde kurulumunun tamamlanması planlanan mutfak hizmete başladığında, her gün düzenli olarak 4 bin kişiye yemek dağıtılabilecek.

Vakfın, Lübnan'daki yardım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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