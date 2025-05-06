Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

İHH Kurban Hisse Bedelini 8.500 Lira Olarak Belirledi

İHH Kurban Hisse Bedelini 8.500 Lira Olarak Belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl kurban hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8.500 lira olarak belirledi. 'Kurban Kardeşliğe Çağrı' sloganıyla 60 ülkede kurban çalışması yapacak olan vakıf, Gazze'ye insani yardım çalışmalarını da artırıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi.

Vakfın açıklamasına göre, bu yılki sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirleyen İHH, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'daki 60 ülkede kurban çalışması yapacak.

Vekaletini aldığı kurbanları 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen vakıf, kurbanlık fiyatının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesi, yüksek fiyatlar ve ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması sebebiyle tek fiyat uygulamasını bu yıl da sürdürecek.

Bu kapsamda İHH, bu yıl hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi.

Gazze'ye kurban yardımı

Gazze'ye uzun yıllardır sürdürdüğü insani yardım çalışmalarını 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da artıran İHH, kesilen kurbanlıkları dondurarak ve konserveleyerek Gazze'ye ulaştıracak.

Kurbanları için İHH'ye vekalet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

İHH görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun satın alınan hayvanlar, İslami usullere göre kesildikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İHH, bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bayramlık kıyafet dağıtımında bulunacak. Vakıf, Türkiye dahil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi planlarken, bağışçılar 1000 liraya bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.