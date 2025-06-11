İHH, Kurban Bayramı'nda 60 Ülkede İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 2025 yılı kurban çalışmaları çerçevesinde toplam 112 bin 207 hisse kurbanın dağıtımını 60 ülkede gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Bu yılki faaliyet sloganı 'Kurban Kardeşliğe Çağrı' oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 60 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH 2025 yılı kurban çalışmaları kapsamında vekaletini aldığı 112 bin 207 hisselik kurbanın paylarını, Türkiye dahil 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Bu yılki faaliyet sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirleyen İHH, vekaletini aldığı 112 bin 207 hisse kurbanı, 4 kıtada ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Vakıf, Türkiye'de 3 bin 544 hisselik kurban keserek 142 bine yakın kişiye bunların dağıtımını yaptı.

Filistin ve Gazze'ye ulaştırılmak üzere 54 bin 232 hisselik kurban kesimi yapan vakıf, bu payları ise konserveleyerek bölgeye ulaştıracak. Gazze'de planlanan dağıtımlarla birlikte, 2025 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 4,5 milyonu aşkın kişiye kurban eti dağıtılmış olacak.

Yemen, Arakan ve Sudan da İHH'nin kurban çalışmalarında bulunduğu ülkeler arasında yer aldı. Vakıf, Sudan'da 4 bin 46, Yemen'de 2 bin 770, Arakan'da ise 2 bin 625 hisse kurban kesti. Yapılan pay dağıtımlarından 370 binden fazla kişi istifade etti.

İHH ayrıca, bağışçıların destekleriyle Türkiye dahil 15 ülkede 41 bin 601 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye etti. Türkiye'de yapılan çalışmalarda, 8 bin 801 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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