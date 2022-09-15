İHH kuraklık yaşanan Doğu Afrika'ya yardım ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, kuraklıktan etkilenen ülkelere yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, büyük bir kuraklıkla karşı karşıya olan Doğu Afrika'da özellikle Etiyopya, Somali ve Kenya zor günler yaşıyor. 2020 yılının Ekim ayından bu yana özellikle Afrika'nın kuzey doğu kesimlerinde yaşanan kuraklık, son 40 yıldır görülmediği büyüklükte etkisini sürdürüyor.

Kuraklıkla bağlantılı olarak da büyük bir gıda krizi yaşanıyor. Afrika Boynuzu olarak ifade edilen bölgede, Ekim 2020'de başlayan kuraklıktan şu ana kadar Etiyopya'da 24,1, Somali'de 7,8 ve Kenya'da 4,2 milyon olmak üzere en az 36,1 milyon insan etkilendi.

Bu üç ülkede her gün en az 20,5 milyon insanın yetersiz beslendiği kaydedilirken, yükselen fiyatlar, aileleri temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamaz hale getiriyor.

Uluslararası raporlara göre, Etiyopya'da 8,2 milyon, Somali'de 3,9 milyon ve Kenya'da 4,1 milyon olmak üzere Afrika Boynuzu'nda 16,2 milyondan fazla insan içmek, yemek pişirmek ve temizlik için yeterli suya erişemiyor. Suya erişimin kısıtlı hale gelmesi, bu üç ülkede de salgın hastalık riskinin artmasına sebep oluyor. Afrika Boynuzu'nda kuraklığa, su ve gıda kıtlığına bir de sağlık hizmetlerinin yetersizliği eklenince, bölgedeki durum daha da zorlaşıyor.

İhh rapor hazırladı

İhh İnsani Yardım Vakfı, Afrika'nın kuzey doğusunda yaşanan kuraklık sonrası, ülkelerde yardım çalışmalarında bulundu. Geçen haftalarda ülkelerdeki son durumun tespit edilmesi, en fazla hangi konularda ve bölgelerde yardıma ihtiyaç duyulduğunun ortaya konulması için bir rapor hazırlayan İHH, kuraklığın etkili olduğu ülkelere yönelik yeni ve geniş kapsamlı yardım çalışmaları başlatmak için harekete geçti.

İlerleyen günlerde başlatılması planlanan çalışmalar ile Afrika Boynuzu'nda yer alan ülkelere gıda ve hijyen paketi ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca sağlık hizmetlerinin büyük oranda sekteye uğradığı ülkelerde sağlık alanında da yardımlarda bulunulması amaçlanıyor.