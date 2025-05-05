Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları

İHH Konya Şubesi 2025 Kurban Bayramı Organizasyonunu Duyurdu

İHH Konya Şubesi 2025 Kurban Bayramı Organizasyonunu Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH Konya Şubesi, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonu için düzenlediği basın toplantısında, kurban hisse bedelinin 8.500 lira olarak belirlendiğini ve 2024 yılında 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştıklarını duyurdu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya Şubesi 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

İHH Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, il binasında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın paylaştıkça çoğalan kardeşlik çağrısı olduğunu söyledi.

Geçen yıl 102 bin 266 hisse kurbanla 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurban hisse bedelimiz 8 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Hisse bedelimiz, tüm bölgelerde adaletli bir dağılım ve güçlü bir organizasyon için tek fiyat uygulamasıyla belirlenmiştir. Tek fiyat uygulamamız sayesinde, coğrafyalar arasındaki maliyet farklarını ortadan kaldırıyor, daha adil, dengeli ve ihtiyaç odaklı bir çalışma ortaya koyuyoruz. Kurban emanetlerinin yanı sıra, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bayramlık bedelimiz bu yıl bin lira olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran caninin yalanı ortaya çıktı
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.