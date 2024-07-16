İHH Konya Arama Kurtarma Ekibi Filistin'e Destek Amacıyla Dedegül Zirvesi'ne Tırmandı

İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Konya arama kurtarma ekibi, Filistin'e destek amacıyla Dedegül Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

İHH Konya arama kurtarma ekibinden 30 kişi, etkinlik kapsamında kış döneminde zirvesi ve eteklerindeki kar örtüsüyle beslediği Beyşehir Gölü'nün en önemli su kaynaklarından Anamas Dağı'nın Dedegül Zirvesi'ne tırmandı.

Arama kurtarma ekibindeki Bölge Koordinatörü Kadir Sefil'in de aralarında olduğu katılımcılar, çıktıkları zirvede yıpranan Türk bayrağını yenisi ile değiştirirken, kayalıklar üzerinde Türk ve Filistin bayrağını birlikte açarak toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.