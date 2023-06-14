İHH Kahramankazan Temsilciliği Yetimler İçin Kermes Düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramankazan Temsilciliği, yetim çocuklar yararına kermes düzenledi. Köprübaşı Camisi'nin avlusunda "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla düzenlenen kermeste yiyecekten giyeceğe, süs eşyasından aksesuara kadar birçok ürün satışa sunuldu. Kermesi ziyaret eden Belediye Başkanı Serhat Oğuz, satışa sunulan ürünleri inceledi, kermes hakkında bilgi aldı. İHH Kahramankazan Temsilcisi Ahmet Nigar, kermeste elde edilecek gelirle yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesinde kıyafet alınacağını söyledi.