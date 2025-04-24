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İHH, İstanbul'daki Deprem Sonrası Yardım Çalışmalarına Katıldı

İHH, İstanbul'daki Deprem Sonrası Yardım Çalışmalarına Katıldı
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yardıma muhtaç kişilere sıcak çorba ikramı yaptı ve arama-kurtarma çalışmaları yürüttü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da yürütülen çalışmalara katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla evlerine girmek istemeyen ve geceyi park, bahçe ve cami avlularında geçiren 2 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuldu.

İstanbul'da 60 araç ve 214 gönüllü arama-kurtarma personeli sahaya indi.

Ekipler; Arnavutköy, Sefaköy, Avcılar, Küçükçekmece ve Fatih'ten gelen ihbarlar doğrultusunda işaretleme ve tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Vakıf, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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