İHH, İstanbul'daki Deprem Sonrası 2 Bin Kişiye Sıcak Çorba Dağıttı

İHH, İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından evlerine gidemeyen 2 bin kişiye sıcak çorba dağıttığını duyurdu.

Deprem dolayısıyla evine gidemeyen vatandaşlar park, bahçe ve camii avlularında soğuk havaya rağmen kamp kurdu. İHH İnsani Yardım Vakfı, deprem yüzünden evlerine gidemeyen 2 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunduğunu bildirdi. Meydana gelen depremin ardından İHH Arama Kurtarma ekiplerinin Türkiye genelinde gece boyunca nöbet tuttuğu öğrendildi.

İHH'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde 1 ağır, 7 orta, 31 hafif olmak üzere 39 İHH Arama Kurtarma ekibi deprem nöbetine destek verdi. Nöbet tutan 39 ekipte bin 543 arama kurtarma personeli görev aldı. İstanbul'da ise 60 araç ve 214 gönüllü arama kurtarma personeli görev aldı. Ayrıca İstanbul'da bulunan ekipler Arnavutköy, Sefaköy, Avcılar, Küçükçekmece ve Fatih ilçelerinde gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine giderek işaretleme ve tahliye çalışması gerçekleştirdiler."

Vakıf, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına devam edeceğini aktardı.