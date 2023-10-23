İHH, İsrail'in vurduğu Gazze'ye 2 bin 682 gıda kolisi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki insani yardım çalışmaları kapsamında 2 bin 682 gıda kolisi, 834 battaniye, 11 bin 840 kişilik sıcak yemek, 500 çocuğa kıyafet, 342 hijyen kiti ve 120 paket hasta bezi dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki insani yardım çalışmaları kapsamında 2 bin 682 gıda kolisi, 834 battaniye, 11 bin 840 kişilik sıcak yemek, 500 çocuğa kıyafet, 342 hijyen kiti ve 120 paket hasta bezi dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgedeki insani kriz giderek derinleşiyor.

İhh ise 2007 yılından bu yana Gazze'de bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıf, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 682 gıda kolisi, 834 battaniye, 11 bin 840 kişilik sıcak yemek, 500 çocuğa kıyafet, saldırılarda yaralananlara 342 hijyen kiti ve 120 paket hasta bezi dağıttı.

İhh'nın yardım çalışmalarından Gazze'deki 30 bin 794 kişi istifade ederken hastanelere ilaç, tıbbi ekipman ve ambulanslara mazot desteği verildi.

Vakfın Gazze'de bulunan Mavi Marmara Şehitleri Aşevi, İsrail'in saldırıları nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldiği için hastane ve okul gibi alternatif noktalarda kurulan istasyonlarla günlük 1200 kişilik sıcak yemek üretiliyor.

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden "GAZZE" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise vakfın internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "GAZZE" yazarak istediği tutarda yardım yapabiliyor.