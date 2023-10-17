İHH, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardıma devam ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, İsrail rejiminin Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle insani krizin giderek derinleştiği belirtildi.

İhh'nın, 2007 yılından bu yana Gazze'de bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ettiği hatırlatılan açıklamada, son saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1000 gıda kolisi, 600 battaniye, 4 bin 700 kişilik sıcak yemek, saldırılarda yaralananlara 300 hijyen kiti ve 100 paket hasta bezi dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada hastanelere ilaç ve tıbbi ekipman, ambulanslara mazot desteği de verildiği aktarıldı.

Zor şartlar altında faaliyetlerine devam eden Mavi Marmara Şehitleri Aşevi'nde her gün 1200 kişilik sıcak yemek hazırlandığı belirtilen açıklamada, İHH'nin Gazze'de yardım çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.