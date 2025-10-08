İHH, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına tepki gösterdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail donanmasının, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmesine tepki gösterdi.

İHH öncülüğünde Eminönü Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gemide yer alan Türk gönüllülerin yakınları, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına tepki göstermek ve aktivistlerle dayanışma amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Komite Üyesi Ann Wright, yaptığı açıklamada, bugünün, filoda bulunan 9 gemideki 22 farklı ülkeden 145 katılımcıyla ablukayı kırmaya çalıştıkları önemli bir gün olduğunu belirtti.

Filonun amiral gemisi olan Vicdan Gemisi'nde 92 katılımcının, diğer gemilerde de 53 katılımcının yer aldığı aktaran Wright, "Onlar Gazze'deki soykırımı durdurmak için Sumud'un, Hanzala'nın yolunu takip ediyorlar. Bunlar elbette ki ablukayı kırmak için uğraşan son gemiler olmayacak. Önümüzdeki ay ablukayı kırmak için çok daha fazla gemilerimiz olacak. Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar denizlere açılmaya devam edeceğiz." dedi.

"Abluka bir şekilde kırılacak ve bunun en önemli yolu deniz olacaktır"

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi ve Mavi Marmara Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür, gece saat 04.00'e kadar filodakilerle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

İsrail'in hukuksuz ablukasını kırmak için yapılan çalışmaları anlatan Songür, "Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak hep inandığımız bir gerçek var. 2006 yılında başlayan bu ambargo, abluka bir şekilde kırılacak ve bunun en önemli yolu deniz olacaktır. Vicdan Gemisi 7 Ekim'den sonra özellikle İsrail'in bu hukuksuz ablukasına karşı hazırlanmış ilk ve en büyük gemidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tehditlerine rağmen filonun yola çıktığını belirten Songür, şöyle devam etti:

"İsrail'in bu süreçte çok farklı mecralardan bizlere tehditler savurduğunu gördük. Sanki onlar çocuk, bebek öldürmemiş, sanki bizler suçluymuşuz, bizler orada bir illegal iş yapıyormuşuz gibi internet üzerinden algılar üretmeye çalıştı. Bu konuda çok rahatız. Bizler herhangi bir çocuğu öldürmedik, bebek katili değiliz, koca bir milleti açlığa mahkum etmedik. Tam tersine, oradaki bu hukuksuz ablukanın kırılması için canlarımızı, mallarımızı tehlikeye atarak yola çıktık. Oradaki çocuklar bir lokma ekmek alsın, bir damla süte, suya ulaşsın diye gece gündüz bu ablukanın kırılması için çalıştık."

Songür, Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırının İsrail'in barbarlığını ve korsanlığını bir kez daha dünyaya gösterdiğinin altını çizerek, "Vicdan Gemisi'nde 22 ülkeden 92 kişi bulunuyordu. Dünyanın en önemli doktorları bu gemideydi. Neden biliyor musunuz? Gazze'de hayatta kalan, şehit olmamış doktor kalmadı. Vicdan Gemisi'ndeki kardiyologlarla genel cerrahi uzmanlarıyla kadın doğum uzmanlarıyla hemşirelerimizle bölgede 3 tane hastanenin vereceği hizmeti hem medikal malzemelerle hem de doktorlarıyla hazırlamıştık. Sadece bir şey istedik, bize destek olun. Çünkü Gazze'de şu anda çok basit ilaçları bulamadığından dolayı insanlar hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Saldırıların kendilerine geri adım attırmayacağını vurgulayan Songür, 9 geminin bütün elektronik sistemlerinin yandığı ve kullanılamaz hale geldiğinin gelen bilgiler arasında olduğunu aktardı.

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Özgürlük Filosu gemilerine Mısır açıklarında müdahale edildiğini aktararak, "Bu gemiler bize bir gerçeği daha haykırmış oluyor. Gazze ulaşılamaz bir yer değil. Sumud'da da gördük. Daha önce 2008 yılında direkt ablukayı kırıp Gazze'ye ulaşan tekneler, gemiler de oldu. Bu gemiler de Gazze kıyılarına kadar ulaşabiliyor. Aslında bizler bunu dünyaya göstermiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu mesele bir insanlık, vicdan meselesidir"

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan ve Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Şuayb Ordu, Gazze'ye dair iki hayallerinden birini büyük bir filo kaldırarak başardıklarını, diğer hayallerinin ise ablukayı kırmak, zulmü ve soykırımı bir an önce durdurmak olduğunu ve onu da başaracaklarını belirtti.

Ordu, "Artık bizim de verdiğimiz sözlerin içi boş değil, arkasında duracağız. Ayaklarımız yere basa basa hareket edeceğiz. Dünyada bir şeyler değişiyor. Bu mesele sadece bizim coğrafyamızın meselesi değil. Biliyoruz ki bu bir insanlık, vicdan meselesidir." ifadelerini kullandı.

Eşi Sümeyra Akdeniz Ordu ise gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "Başörtümü zorla çıkartmak istediklerinde ve direndiğimde, o direnişi ben her zaman Filistin'e bakarak öğrendim. Kadınlarımız orada en basit ihtiyaçlarından mahrum kalırken bizim orada yaptığımız o küçük direnişler sadece, ilham alarak yaptığımız birer direniştir." dedi.

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan aktivistlerden Burak Baygın'ın oğlu Yasin Baygın da babasının Vicdan Gemisi'nde esir alındığını aktararak, babasının ve diğer gönüllülerin alıkonulmasının gündemde tutulmasını ve tüm dünyaya duyurulmasını istedi.