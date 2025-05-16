İHH: İsrail, Gazze'de 1000'den fazla sağlık çalışanını şehit etti

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Gazze'de soykırım suçu işleyen işgalci İsrail'in hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları, sağlık sistemini tamamen durma noktasına getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık tesisleri ve ambulanslar en az 516 kez saldırıya uğradı. Apartheid rejiminin saldırılarında 1000'den fazla sağlık çalışanı şehit oldu, yaklaşık 300 sağlık çalışanı da İsrail hapishanelerinde esir bulunuyor" denildi.

Gazze'de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, 7 Ekim sonrasındaki süreçte de Gazzellilere birçok farklı alanda destek ulaştırdığını açıkladı. Vakıf, sağlık çalışmaları kapsamında, 12 adet ambulansı Gazze'ye gönderdi. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca, 588 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 167 adet tıbbi yatak ve muayene dolabı, 40 adet tekerlekli sandalye, 100 adet hasta yürüteci, 100 adet koltuk değneği, 18 adet hasta yatağı, 9 bin 274 adet hasta bezi ve 124 bin 644 adet hijyen paketi desteği verildiği aktarıldı. Ayrıca; ultrason cihazı, röntgen cihazı, oto refraktometre cihazı, dişçi koltuğu ve hasta monitörünün de İHH tarafından hastanelere teslim edildiği bildirildi. Gazze'de ameliyat desteği projesi de uygulayan İHH, şu ana kadar 357 ameliyat gerçekleştirdi. Proje kapsamında, ameliyat imkanı bulamayan ve acil tedavi bekleyen yüzlerce Gazzelinin ameliyat edilmesi hedefleniyor.

İHH'nın Gazze'ye yönelik çalışmalarına ve Gazze Ameliyat Projesi'ne destek olmak isteyen bağışçıların, vakfın internet sitesi üzerinden destek ulaştırabileceği aktarıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de insanlık dışı saldırılarda bulunan terörist İsrail, yaralanan Gazzelilerin sağlık hizmeti alamaması için de sağlık merkezlerini bombalıyor, ambulansları vuruyor ve sağlık çalışanlarını katlediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Gazze şeridinde 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı. Saldırılar İşgalci İsrail'in doğrudan hedef aldığı sağlık tesisleri arasında, Gazze'nin en büyük hastaneleri olan Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Kudüs (Al-Quds) Hastanesi ve el-Ehli Arap (Baptist) Hastanesi de bulunuyor. Özellikle el-Ehli Hastanesi, savaş süresince tam 5 kez saldırıya uğradı. Ekim 2023'teki bombardımanda hastane bahçesinde aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil şehit edildi.

"Uydu görüntüleri ve saha raporlarına göre Gazze'deki sağlık merkezlerinin yüzde 94'ü hasar görmüş veya yıkılmış durumda. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sağlık altyapısına verilen bu zararların Gazze sağlık sistemini "tamamen çöküşün eşiğine" getirdiğini belirtiyor. Bombardımanlardan kurtulan az sayıda tesis de elektrik, su ve güvenlik yokluğu nedeniyle normal işlevini sürdüremiyor.

"Ambulanslar ve sağlık ekipleri de yüzlerce defa İsrail saldırılarının hedefi oldu. Filistin Kızılay'ı (PRCS) ve diğer sağlık kuruluşlarının ambulansları, yaralıları tahliye etmeye çalışırken defalarca kez vuruldu. 7 Ekim 2023 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 144 ambulans saldırılarda zarar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Sahadaki Filistinli yetkililer, tüm sağlık sektörü çalışanları da dahil edildiğinde 1000 sağlık çalışanının şehit edildiğini belirtiyor.

"Sağlık çalışanları aynı zamanda esir alınıp kötü muamelelere de maruz kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Nisan 2025 itibarıyla İsrail ordusunca 297 sağlık çalışanının esir alındığını doğruladı ve akıbetleri hakkında ayrıntı verilemediğini açıkladı. Bu kişiler arasında, Gazze'nin en deneyimli cerrah ve uzman doktorları da bulunuyor. Serbest bırakılan bazı Filistinli doktorlar, İsrail'in gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele gördüklerini belgeledi.

"Dünya Sağlık Örgütü, şu anda Gazze'de acil olarak farklı ülkelerde tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin ile 12 bin 500 arasında hasta bulunduğunu, ancak sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle bu insanların hayati risk altında olduklarını belirtiyor. Bu hastalar arasında kanser hastaları, organ nakli bekleyenler, ağır yaralı siviller, yanık hastaları ve kalp-damar cerrahisi gereken hastalar bulunuyor.

"Nisan 2025 itibarıyla Gazze topraklarının yüzde 69'u ya 'tahliye emri' altında ya da 'girilemez bölge' ilan edilmiş bulunuyor. Bu da yüz binlerce kişinin evlerinden çıkmak zorunda kalması ve sağlık hizmetlerine erişememesi anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2025 yılının mart ayı sonu ile Nisan ayı ortası arasında 400 binden fazla kişi yeniden yerinden edildi. Sürekli yer değiştiren, derme çatma çadırlarda veya açık alanda yaşayan bu sivillerin düzenli sağlık hizmeti alması da mümkün değil.

"Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sebebiyle 53 binden fazla Gazzeli şehit oldu. Enkaz altında da hala ulaşılamayan binlerce şehidin olduğu belirtiliyor. Saldırılar sebebiyle Gazze'de 120 binden fazla kişi ise yaralandı. Bu yaralanmaların birçoğunun ağır nitelikte olması sebebiyle acil cerrahi müdahale ve uzun süreli rehabilitasyon tedavisi gerekiyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından verilen bilgilere göre, yaralananların en az yüzde 25'i kalıcı sakatlığa yol açabilecek nitelikte hayat değiştiren yaralar aldı. Yani yaralıların dörtte biri uzuv kaybı, omurilik hasarı, ciddi yanık veya benzeri travmalarla yaşam boyu bakım ihtiyacı olan engelliler haline geldi. Pek çok yaralı, uygun tıbbi müdahale alamadığı için enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti veya yanlış kaynayan kemikler, tedavi edilemeyen yanıklar sebebiyle kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kaldı.

"Yaralıların yanı sıra Gazze'deki kronik hastalar da İsrail'in saldırganlığı sebebiyle birçok zorluk yaşıyor. İşgal ve yerinden edilme yüzünden böbrek yetmezliği, kanser, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan binlerce kişi tedavi göremiyor. Gazze'deki yaklaşık 1000 böbrek hastası haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda olmasına rağmen yakıt ve elektrik krizi nedeniyle diyaliz merkezlerinin neredeyse hiçbiri çalışamadığı için tedavi göremiyor. Bu sebeple çok sayıda böbrek hastasının diyaliz alamadığı için hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kemoterapi ilaçlarının bitmesi ve radyoterapi cihazlarının elektriksiz kalması nedeniyle kanser tedavileri de yapılamıyor. Abluka yüzünden ilaç temin edilemediği gibi hastalar dışarıya da sevk edilemiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavisi yarım kalan kanser hastalarının sayısının bini aştığını belirtiyor.

"Kronik hastalıkların yanı sıra, gebeler, bebekler ve engelliler de ciddi mağduriyet yaşıyor. Kızıl Haç'ın hesaplamasına göre Gazze'de yaklaşık 50 bin hamile kadın bulunuyor. Bu kadınların çoğu evlerinden edilmiş durumda ve sağlık hizmetlerine erişimleri yok denecek kadar az. Birçok hamile kadın, yetersiz beslenme ve tıbbi takip eksikliği nedeniyle riskli doğumlar yapıyor. Gazze'de birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük desteğe ihtiyaç duyuluyor."