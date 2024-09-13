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İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da binlerce insana yardım eli uzattı

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Sudan'da devam eden iç savaşın etkileriyle mücadele eden İHH İnsani Yardım Vakfı, 3 farklı şehirde binlerce insana gıda, sıcak yemek ve hijyen malzemesi desteği sağladı.

SUDAN'DA 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. İç savaşın başladığı tarihten şu ana kadar birçok insani yardım çalışmasında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, son olarak 3 farklı şehirde binlerce insana gıda, sıcak yemek ve hijyen malzemesi desteği verdi.

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana iç savaş yaşanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın açıklamasına göre, 25,6 milyon insan iç savaştan etkilenirken, 7,8 milyon insan ülke içinde farklı yerlere göç etmek zorunda kaldı. İç savaş sebebiyle 2,1 milyon insan ise Sudan'dan başka ülkelere göç etti. Son yılların en büyük göç krizinin yaşandığı Sudan'da halk, açlık, kıtlık ve hastalıklarla karşı karşıya. Sudan'da neredeyse tamamen çöken sağlık sisteminden dolayı kolera vakaları hızla artarken, ülkede, pek çok farklı alanda insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor.

HER GÜN 3 BİN 800 SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın hemen ardından Sudan'da başladığı yardım çalışmalarına devam ediyor. Vakıf bugüne kadar başkent Hartum ve Gadarif şehirlerinde 2 mutfak açtı. Açılan mutfaklarda günlük olarak başkent Hartum'da 2 bin 800 kişilik sıcak yemek hazırlanırken, Gadarif'te ise günlük 1000 kişilik sıcak yemek hazırlanıyor. Şu ana kadar toplamda, 20 bin 635 sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın Hartum, Gadarif ve Port Sudan şehirlerinde toplamda, 20 bin 340 gıda paketi ve 19 bin 778 hijyen paketi dağıtımı yaptı. Yapılan bu yardımların yanı sıra ağustos ayının son haftasında Gadarif'te 625, Darfur'da 625 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi. Vakıf, bölgedeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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