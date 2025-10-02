İHH İnsani Yardım Vakfı Şam Ofisini Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının Şam Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Şam'ın uluslararası misyonlarının bulunduğu Mezze semtindeki ofisin açılış programı, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı.

Şam Valisi Mahir Mervan, törende yaptığı konuşmada, ofisin açılışının idari bir prosedür değil, insani yardımlaşmaya yönelik nitelikli bir adım olduğunu belirtti.

Valilik olarak insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştırmak için her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Mervan, İhh'nin ofisinin hayırlı olmasını diledi.

Şam Kırsalı Valisi Amir el-Şeyh de ofisin açılışını çok değerli bulduğunu dile getirerek, destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkür etti.

Yardımların Suriye için önemine işaret eden el-Şeyh, "Kardeşlik burada durmayacak. Açılan bu yeni yolla taçlanacak." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, uluslararası raporlara göre Türkiye'nin, gayri safi milli gelirine oranla en fazla insani yardım gerçekleştiren ülke konumunda olduğunu söyledi.

Suriye iç savaşı süresince sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları yardım çalışmalarını anlatan Karabulut, "Sadece Suriye'de değil, dünyada nerede mazlum, ihtiyaç sahibi varsa AFAD'ın insani yardım çağrısına ilk ve en güçlü cevabı veren sivil toplum kuruluşu İHH olmuştur." dedi.

"İHH olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızda olacağız"

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık ise Suriye'nin geride kalan 14 yılda ağır bir imtihan yaşadığını ancak küllerinden yeniden doğacağını belirtti.

Bölgede yaptıkları yardım çalışmalarına değinen Işık, "İHH olarak 2011'den itibaren bölgeye yaklaşık 1 milyar dolarlık insani yardım ulaştırdık. Bu rakam sadece bir istatistik değil, asırlardır kader birlikteliği yaptığımız bu onurlu halkın yeniden hayata tutunma umuduna açık bir desteğimizdir. Çünkü bir toplumun yeniden ayağa kalkmasının yolu geleceği inşa etmekten geçer." değerlendirmesini yaptı.

Işık, Suriye halkına seslenerek, "Yalnız değilsiniz. Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin duaları ve destekleri sizinle beraber. Biz İHH olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Suriye'nin yeniden inşası ve tekrar ayağa kalkabilmesi için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

"İlişkiler açısından önemli"

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin başkent Şam'da ofis açmasının, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler ve insani yardımlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Suriye'nin hem acil insani yardıma hem de yeniden inşaya yönelik ciddi ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Köroğlu, "Geçmişte Türkiye, savaşın etkisiyle daha çok Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürütüyordu. Şimdi ise başkent Şam merkezli bir organizasyonla insani yardımların ulaştırılması sağlanacak." dedi.

İHH'nin, sahip olduğu kapasiteyle ve onun öncülüğünde doğan birçok kuruluş aracılığıyla Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Köroğlu, diğer Türk yardım kuruluşlarının da Şam'da ofis açmasını beklediklerini dile getirdi.

Törene, BM'nin Suriye'deki temsilcileri ile uluslararası yardım kuruluşlarının, İHH ile partner kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.