İHH İnsani Yardım Vakfı, Depremzedelere Vantilatör Dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 7 ildeki 2 bin 750 aileye vantilatör dağıttığını duyurdu. Deprem bölgelerindeki geçici konaklama merkezlerinde yaşayan depremzedelerin serinleme ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan dağıtımlar, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep illerinde gerçekleştirildi.

İhh İnsani Yardım Vakfı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremlerden etkilenen 7 ildeki 2 bin 750 aileye vantilatör dağıttığını duyurdu.

Havaların halen sıcak seyrettiği deprem bölgelerindeki illerde çok sayıda aile kendileri için kurulan geçici konaklama merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Özellikle gün içerisindeki yoğun sıcaklara karşı serinleme ihtiyacı, konteyner ve çadırlarda daha fazla hissediliyor. Bu ihtiyacın pratik yollarla giderilebilmesi için deprem bölgesinde genellikle vantilatör kullanımı tercih ediliyor.

7 İLDE DAĞITIMLAR YAPILDI

Bu amaçla İHH İnsani Yardım Vakfı, depremlerden etkilenen illerdeki geçici konaklama merkezlerinde yaşayan depremzedelere 2 bin 750 adet vantilatör dağıttı. Dağıtımın yapıldığı iller arasında; Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep bulunduğu belirtildi.