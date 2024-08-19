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İHH İnsani Yardım Vakfı 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi

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İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Departmanı tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı'na bine yakın arama kurtarma teknisyeni katıldı. Tatbikatta doğada, kentsel, medikal ve suda arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

İhh İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Departmanı tarafından, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi. Bine yakın arama kurtarma teknisyenin katıldığı tatbikatta; 6 farklı bölgede ve 35 istasyonda doğada, kentsel, medikal ve suda arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

İhh Afet Yönetimi Departmanı tarafından olası afetlere hazırlıklı olmak ve arama kurtarma ekiplerinin operasyon kabiliyetlerini sıcak tutmak amacıyla 17 Ağustos 1999 depreminin 25. yıl dönümünde 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, Marmara Denizi'nin açıklarında, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 6.8 büyüklüğünde ve İstanbul'un tamamını etkileyen bir deprem olduğu varsayıldı.

6 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMALAR YAPILDI

Gönüllüler, 125 bin ağır, 169 bin orta, 206 bin hafif hasarlı konutun bulunduğu temsili bölgelerde doğada, kentsel, suda ve medikal kurtarma çalışmaları yaptı. Tuzla'daki İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nden koordine edilen tatbikatta; Yeşilköy, Akfırat, Oruçoğlu, Süreyyapaşa, Hacıllı ve Beykoz'da çalışmalar yapıldı.

Tatbikata katılan 53 ekibin 1'inin ağır, 2'sinin orta, 17'sinin hafif seviye AFAD akreditasyonu bulunurken, 33 ekibin ise akreditasyon süreçleri devam ediyor.

TATBİKATIN İKİNCİ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Tatbikatın ikinci gününde tatbikatla ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına; İstanbul Valisi Davut Gül, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Adalar Kaymakamı Abdurrahman İnan, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven, AFAD Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanı Güray Karakaya, AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Gürkan Tepekıran, İstanbul AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve Tuzla Emniyet Müdürü Fatih Tilki katıldı.

İcra edilen tatbikat, Pazar günü sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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