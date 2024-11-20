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İHH, İdlib'de Yetim Anneleri İçin Dikiş Atölyesi Açtı

İHH, İdlib'de Yetim Anneleri İçin Dikiş Atölyesi Açtı
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İdlib ilinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinmesi amacıyla bir dikiş atölyesi açıldı. Atölyede çalışan anneler, günde 300 parça kıyafet üreterek savaş mağduru ailelere yardım ulaştırıyor.

??? Suriye'nin İdlib ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş atölyesi açıldı.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde yardım çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, geçim kaynaklarını desteklemeye yönelik projelerine bir yenisini ekledi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın yetim bıraktığı çocuklara ve annelerine sahip çıktıklarını söyledi.

Tahiroğlu, yetim annelerinin meslek edinmeleri için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atölyede çalışan 18 yetim annemiz, günde 300 parça kadın ve çocuk kıyafeti üretiyor. Üretilen kıyafetler, bölgede bulunan ücretsiz hayır mağazalarımız aracılığıyla savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor." dedi.

Savaşın neden olduğu yıkımı onarmaya çalıştıklarını vurgulayan Tahiroğlu, "Maalesef 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, çok sayıda kayba yol açtı. Bu savaşın en mağdur olanları yetim çocuklardır. Onların anneleriyle birlikte hayatlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

İHH, iç savaşın başından beri Suriye'de insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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