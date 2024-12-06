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İHH, Halep'teki Hristiyan Ailelere Yardımda Bulundu

İHH, Halep'teki Hristiyan Ailelere Yardımda Bulundu
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep kentinde Hristiyan ailelere yönelik gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıttı. Vakfın yetkilisi, insani yardım çalışmalarının ihtiyaç sahibi herkese ulaştırıldığını belirtti.

??????? İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep şehir merkezindeki Hristiyan ailelere gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıttı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, 2011'den bu yana Suriye içinde yardım çalışmaları yürütüldüğü ve bu süreçte din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin ulaşılabilen herkese destek olmaya çalışıldığını söyledi.

Halep halkına yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Tosun, "Şehirde yaşayan Hristiyan ailelere gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıtımı yaparken ayrıca her gün Halep halkına 40 bin adet ekmek dağıtıldı." dedi.

Tosun, şöyle devam etti:

"Halep'te yaşayan Hristiyan ailelere yönelik gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıtım çalışmamız oldu. Yine Hristiyan ailelerin yoğun yaşadığı mahallelerde de düzenli olarak ekmek dağıtıyoruz. Ayrıca Halep'in diğer birçok bölgesinde de yardım çalışmalarımız devam ediyor."

Kış mevsiminin gelmesiyle ihtiyaçların arttığına işaret eden Tosun, "Hem çadır kamplarda hem de şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayan yüz binlerce kişi, insani yardıma ihtiyaç duyuyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak tüm dünyaya, Suriye halkına destek olmaları için yardım çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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